Christliche Jugendarbeit in Radevormwald : Musical „Petrus – ein Superstar?!“ spricht alle an

Leon Partenheimer hat in dem Musical mitgespielt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Leon Partenheimer organisierte einen Musical-Nachmittag im Dietrich-Bonhoeffer-Haus und zeigte das Stück „Petrus – ein Superstar?!“, bei dem er selbst mitgewirkt hat.

Der Presbyter der reformierten Kirchengemeinde Leon Partenheimer engagiert sich für die Jugend der Gemeinde. Am Samstag organisierte er einen Musical-Nachmittag im Dietrich-Bonhoeffer-Haus und zeigte das Stück „Petrus – ein Superstar?!“ auf einer großen Leinwand. Bei Popcorn und Süßigkeiten konnten die Zuschauer das Musical ansehen, an dem der Radevormwalder im vergangenen Jahr mitgewirkt hat.

Das Projekt des christlichen Jugendwerks „Wort des Lebens“ hat im Herbst 2021 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland erreicht. „Das Jugendwerk bietet viele Freizeiten an, unter anderem auch Musicals. Ich habe mich für die Musicalfreizeit angemeldet, weil ich gerne auf der Bühne stehe und das gesamte Konzept interessant finde“, sagt der 18-Jährige, der eine Rolle als Jünger übernommen hat. Er hat das Jugendwerk „Wort des Lebens“ 2015 kennengelernt, als er an einer Sommerfreizeit in Halver teilgenommen hatte. Die Freizeiten sind für ihn jedes Mal eine bereichernde Erfahrung, bei der er auf Gleichgesinnte trifft und neue Freundschaften knüpfen kann.

Die Proben für das Musical „Petrus – ein Superstar?!“ haben eine Woche lang in Siegen stattgefunden. Vor der Reise zu der Freizeit haben Leon Partenheimer und die anderen Teilnehmer die vielen Lieder, die zu dem Musical gehören, auswendig gelernt. Nach den Proben endete die Freizeit mit einer Aufführung in Siegen. „Normalerweise schließt sich dann eine Tour durch ganz Deutschland an, auf der das Musical aufgeführt wird, aber die ist aufgrund der Pandemie ausgefallen.“

Leon Partenheimer hat das Musical seiner Gemeinde aus diesem Grund als Video gezeigt. „Petrus – ein Superstar?!“ wurde von Alexander Lombardi (Text) und Gregor Breier (Musik) geschrieben und überzeugt mit eingängigen Melodien und kraftvollen Texten, die Kinder und Erwachsene ansprechen. Das Musical erzählt die Geschichte von Petrus, dem Jünger Jesu, der durch Tiefen und Höhen geht und eine Botschaft vermittelt: Gott liebt dich so, wie du bist. Welche Eigenschaften ein Superstar wirklich mitbringen muss, erfahren die Zuschauer des Musicals und lernen dabei, dass es deutlich wichtigere Eigenschaften, als gutes Aussehen gibt.