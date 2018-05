Eishockey-WM 2018: "Riesige Leere" bei der Schweiz nach verpasster Sensation

Ganz nah dran an der größten Sensation in der Eishockey-Geschichte war die Schweiz im WM-Finale gegen Schweden. Erst nach Penaltyschießen mussten sich die Eidgenossen mit 2:3 geschlagen geben.

Das Finaldrama von Kopenhagen weckte Erinnerungen an die deutsche Olympia-Sensation in Pyeongchang. Wieder hatte der krasse Außenseiter geführt, wieder war es in die Verlängerung gegangen, wieder hatte am Ende der Favorit triumphiert. Doch nach dem 2:3 der Schweizer nach Penaltyschießen wollte die Enttäuschung nicht so schnell weichen wie zwölf Wochen zuvor in Südkorea, als bei Marcel Goc, Christian Ehrhoff und Co. nach dem 3:4 gegen Russland mit Silber um den Hals der Stolz über den Schock siegte.