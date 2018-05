Eishockey-WM: USA holt Bronze gegen Kanada im Spiel um Platz drei

Kopenhagen Rekord-Olympiasieger Kanada geht bei der Eishockey-WM zum ersten Mal seit vier Jahren leer aus. Die Kanadier unterlagen im Spiel um Platz drei den USA mit 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) und blieb nach zweimal Gold und einmal Silber ohne Medaille.

Chris Kreider brachte das US-Team, das im Halbfinale mit 0:6 am Titelverteidiger Schweden gescheitert war, in Überzahl in Führung (26.). Marc-Edouard Vlasic glich vor 12.111 Zuschauern in der Royal Arena in Kopenhagen für die Kanadier aus (39.). Die Ahornblätter hatten ihr Semifinale sensationell mit 2:3 gegen die Schweiz verloren. Die Eidgenossen greifen am Sonntagabend (20.15 Uhr/Sport1) gegen den zehnmaligen Weltmeister Schweden nach ihrem ersten WM-Titel.