Eishockey-WM: Schweden gewinnt Penalty-Krimi gegen die Schweiz

Schweden hat sich zum elften Mal zum Eishockey-Weltmeister gekrönt. Der Titelverteidiger setzte sich im Finale der WM in Dänemark gegen den Außenseiter Schweiz mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen durch.

Die Eidgenossen, die sensationell Finnland und Kanada ausgeschaltet hatten, mussten sich wie 2013 mit Silber begnügen. Vor fünf Jahren in Stockholm hatten die Schweden mit 5:1 triumphiert. In Kopenhagen wiederholten die Skandinavier zudem den Erfolg des Vorjahres in Köln, als sie Kanada mit 2:1 ebenfalls nach Penaltyschießen besiegt hatten. Filip Forsberg verwandelte den entscheidenden Penalty.

Im Schlussabschnitt setzten sich die Skandinavier immer wieder im Schweizer Drittel fest. Doch der erneut überragende Genoni brachte sie mit zahlreichen starken Paraden zur Verzweiflung und half dem Team von Trainer Patrick Fischer, vier Minuten in Unterzahl unbeschadet zu überstehen. In der Overtime hatten die Schweizer Glück, als Adam Larsson zwei Sekunden vor Schluss den Pfosten traf.

Am Nachmittag hatte Chris Kreider das US-Team, das im Halbfinale mit 0:6 am Titelverteidiger Schweden gescheitert war, in Überzahl in Führung gebracht (26.). Marc-Edouard Vlasic glich vor 12.111 Besuchern für die Kanadier aus (39.). Für die Entscheidung sorgte Nick Bonino im Powerplay (54.) - auf Zuspiel von Kane, der mit 20 Punkten seine Führung in der WM-Scorerliste ausbaute. Als Kanada alles auf eine Karte setzte und Torhüter Curtis McElhinney zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatte, erhöhten Anders Lee (58.) und Kreider (59.) auf 4:1.