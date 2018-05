Eishockey-WM: Neuling Südkorea steigt gleich wieder ab

Eishockey-WM : Neuling Südkorea steigt direkt wieder ab – Russland spielt um Gruppensieg

Herning/Kopenhagen Die Eishockey-Auswahl Südkoreas ist wieder zweitklassig. Mit dem 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) am Montag in Herning gegen Norwegen steht der Olympia-Gastgeber ohne einen Punktgewinn als Absteiger der Weltmeisterschaft in Dänemark fest. Seine erste A-WM beendet der Außenseiter mit sieben Niederlagen und einem Torverhältnis von 4:48.

Norwegen bleibt in der Vorrundengruppe B mit sechs Punkten Siebter hinter der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds, die vor dem WM-Abschluss gegen Kanada am Dienstag (16.15 Uhr/Sport1) sieben Punkte hat.

In der Vorrundengruppe A in Kopenhagen setzte sich Rekordweltmeister Russland souverän mit 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) gegen die Slowakei durch. Damit kommt es am Dienstag zwischen dem Olympiasieger und Titelverteidiger Schweden zum direkten Duell um den Gruppensieg. Momentan liegt die Sbornaja mit einem Punkt hinter Tabellenführer Schweden. Als Absteiger aus der Vorrundengruppe A hatte zuvor bereits Weißrussland festgestanden.

(dpa)