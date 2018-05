Eishockey: Schweden deklassiert die USA im WM-Halbfinale 6:0

Kopenhagen Titelverteidiger Schweden greift bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark nach seinem elften WM-Gold. Die Tre Kronor fertigten im ersten Halbfinale die USA mit 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) ab und zogen ins Endspiel am Sonntag (20.15 Uhr/Sport1) ein.

Vor 12.490 Zuschauern in der Royal Arena in Kopenhagen gingen die Schweden, die einzige noch ungeschlagene Mannschaft des Turniers, durch ein Abstaubertor von Viktor Arvidsson (15.) in Führung, nachdem US-Torwart Keith Kincaid den Puck nicht festhalten konnte. Dem vorentscheidenden 2:0 durch Magnus Pääjärvi in Unterzahl ging ein Foul der Schweden voraus, das von den Schiedsrichtern nicht geahndet wurde.