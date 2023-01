3:5-Niederlage gegen Landshut Pinguine in Überzahl zu harmlos

Mit einer 3:5-Heimniederlage gegen den EV Landshut starteten die Pinguine am Sonntagabend ins neue Krefelder Eishockey-Jahr. Vor 3648 Zuschauern lieferten sich beide Mannschaften ein kampfbetontes Duell auf Augenhöhe. Dabei mussten die Hausherren erneut auf viele Spieler verzichten. Aus zwölf Minuten in Überzahl konnten die Schwarz-Gelben kein Kapital schlagen. Kampf und Einsatzwille stimmten wie schon am Freitag beim Sieg in Heilbronn.