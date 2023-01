Nur ein Torwart zur Verfügung Die Krefeld Pinguine leiden weiter unter großer Personalnot

Die personellen Probleme fangen in Tor an, weil Sergei Belov und Ersatzmann Weser krank sind. Wer als Back-up auf der Bank sitzen wird, wusste Blank am Donnerstag noch nicht. Von den Verteidigern stehen Philip Riefers und Nikonor Dobryskin nicht zur Verfügung. Wenigstens Niklas Heinzinger von der DEG ist wieder dabei. Sein Düsseldorfer Teamkollege Jakub Borzecki wird allerdings beim DEL-Team gebraucht. Im Angriff fehlt das Trio Krymskiy/Miller/Shatsky. Auf die Frage, ob wegen der Personalnot die Suche nach neuen Spielern intensiviert wird, antwortete Blank: „Dafür ist Peter Draisaitl verantwortlich, der ständig am Telefon ist.“