Düsseldorfer EG ist zu schnell für die Grizzlies Wolfsburg

Düsseldorf Das Team von Trainer Harold Kreis demontiert den Tabellenvorletzten aus Wolfsburg in einem ungleichen Spiel 7:2 (4:1, 2:0, 1:1). Die Wolfsburger waren mit dem Tempo der DEG gänzlich überfordert.

Calle Ridderwall ist wahrlich nicht als rüpelhafter Eishockeyspieler bekannt. Exakt null Strafminuten hatte der Stürmer der Düsseldorfer EG vor diesem 17. Spieltag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Grizzlies Wolfsburg auf dem Konto. Doch ausgerechnet der Schwede prügelte sich mit seinem Gegenspieler Wade Bergmann – der Faustkampf war genau so ungleich wie das Eishockeyspiel: Ridderwall vermöbelte Bergmann nach Strich und Faden. Selbiges taten auch seine Mitspieler mit dem Tabellenvorletzten. Mit dem 7:2 (4:1, 2:0, 1:1) waren die Gäste aus Niedersachsen noch gut bedient.

Es ist noch gar nicht so lange her, da galten die Wolfsburger als Angstgegner der DEG. Unter Trainer Pavel Gross zelebrierten sie taktisch perfektes Eishockey, spielten technisch und körperlich stark. Gross ist inzwischen mit Mannheim Tabellenführer – und mit ihm ging auch der Erfolg. Von den Tugenden, die das Team in der Vergangenheit auszeichnete, sahen die 6734 Zuschauer im ISS Dome herzlich wenig. Würde es in der DEL einen Absteiger geben – Wolfsburg trat wie einer auf.