DEG verliert in der Verlängerung gegen Krefeld

Krefeld Auch das zweite Straßenbahnderby der Eishockeysaison geht an die Krefeld Pinguine. Bei ihre 2:3-Niederlage geben die Düsseldorfer zweimal eine Führung aus der Hand.

Es war das zweite Straßenbahnderby der Eishockeysaison, und zum zweiten Mal ging es in die Verlängerung. Erneut mit dem besseren Ende für die Krefeld Pinguine: Mit einer bemerkenswerten Körpertäuschung setzte sich Greger Hanson in der Overtime gegen die Abwehrspieler der DEG durch und traf zum 3:2 (0:1, 1:0, 1:1; 1:0) für die Schwarz-Gelben. Die DEG muss nun versuchen, sich am Sonntag (14 Uhr, ISS Dome) gegen Wolfsburg eine erfolgreichen Abschied in die Deutschland-Cup-Pause zu verschaffen.