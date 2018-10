Düsseldorfer EG: Kölner Haie reagieren auf Streich der DEG-Fans mit Humor

Düsseldorf Fans der Düsseldorfer EG haben den Mannschaftsbus der Kölner Haie mit dem DEG-Logo beklebt. Zwischen Fußballfans wäre Ärger vorprogrammiert. Die Kölner Haie zeigen hingegen, wie faire Rivalität geht. Ein Kommentar.

Beim Derby am vergangenen Samstag in Düsseldorf hatten sich die DEG-Fans wieder aufgemacht, die Kölner aufs Korn zu nehmen. Einige von ihnen schlichen sich aus dem Stadion zum Mannschaftsbus der Kölner Haie, stiegen mit Leitern am Bus hoch und klebten das DEG-Logo aufs Dach. Auch die Toten Hosen waren bei der Aktion dabei. Der Streich blieb von den Kölnern unbemerkt, und so fuhr die Mannschaft nach dem Spiel mit dem DEG-Logo auf dem Bus durch die Stadt zurück nach Köln.