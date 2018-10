DEG kann doch noch verlieren

Wolfsburg Die Düsseldorfer EG kann doch noch verlieren und muss sich die erste Saisonniederlage am Freitagabend bei den Grizzlys Wolfsburg vor allem selbst ankreiden. Dabei waren die Rot-Gelben bei der 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)-Pleite vor 2542 Zuschauern tonangebend.

Gemäß einer alten Sportlerweisheit, baut man ein siegreiches Team nicht um. Erst recht nicht, wenn eine Serie von sieben Erfolgen in sieben Spielen zu Buche steht. Trainer Kreis war jedoch zu einer kleinen Korrektur gezwungen, da Manuel Strodel mit einer Schulterverletzung aus dem Berlin-Spiel am Dienstag (5:1) lange ausfallen wird. So rückte Christian Kretschmann ins Team, der so sein Saisondebüt feiern durfte.