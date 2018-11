Düsseldorfer EG - Krefeld Pinguine: Christian Kretschmanns Reise in die Vergangenheit

Düsseldorf Das Derby gegen Krefeld ist für Christian Kretschmann ein besonderes Spiel. Der ehemalige Stürmer der Pinguine kehrt am Freitag mit der Düsseldorfer EG an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.

Christian Kretschmann denkt gar nicht lange nach: „Das Ziel ist doch klar“, sagt der Stürmer der Düsseldorfer EG. „Wir wollen sechs Punkte am Wochenende holen, um beruhigt in die Pause zu gehen.“ Trainer Harold Kreis sitzt daneben und lächelt – es ist diese Zielstrebigkeit, die das Team der DEG in der Deutschen Eishockey Liga in dieser Saison auszeichnet. Spiele gewinnen, egal wie, egal wie knapp. Und knapp wird es am Wochenende sicherlich, wenn die Partien bei den Krefeld Pinguinen (Freitag, 19.30 Uhr) und das Heimspiel gegen Wolfsburg (Sonntag, 14 Uhr) anstehen, bevor sich die Liga in die Deutschland-Cup-Pause verabschiedet.