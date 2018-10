Fan-Aktion mit Toten Hosen: DEG-Logo auf Haie-Bus bringt bei Ebay-Versteigerung 11.150 Euro ein

Düsseldorf Der Streich hat eine stattliche Summe eingebracht: Das DEG-Logo, das Fans heimlich auf den Mannschaftsbus der Kölner Haie klebten, ist auf Ebay verkauft worden. Der Erlös soll dem Eishockey-Nachwuchs in beiden Städten zugute kommen.

Die Düsseldorfer EG hat das Ergebnis der Auktion des DEG-Aufklebers auf Facebook verkündet. Dazu schrieb der Verein: „Danke 1 geht an den Ersteigerer. Danke 2 an die Haie, die endlich mal auf etwas reagiert haben. Danke 3 an alle Vorfeld-Mitwisser, Mitarbeiter und Mitstreiter bei und im Umfeld der DEG!“