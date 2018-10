Eishockey in der DEL: Düsseldorfer EG schlägt Schwenninger Wild Wings 4:0

Düsseldorf Lange tat sich die Düsseldorfer EG in der DEL gegen die Schwenninger Wild Wings schwer. Vier Tore im letzten Drittel sicherten dann aber doch den Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht. Die DEG hält damit den Anschluss zur Tabellenspitze.

Es war über weite Strecken keine große Eishockey-Kunst der Düsseldorfer EG am Sonntagnachmittag. Doch das Team von Harold Kreis siegte durch einen Schlussspurt letztendlich souverän mit 4:0 gegen die Schwenninger Wild Wings und bleibt somit im Kreis der DEL-Spitzenteams. „Wir haben ein hartumkämpftes Spiel erwartet und wir haben ein hartumkämpftes Spiel gesehen. Das 1:0 hat uns schließlich Luft in die Segel gegeben“, sagte der Düsseldorfer Trainer.

Es war wirklich wenig ansehnlich, was die beiden Mannschaften den 6685 Zuschauern im Rather Dome zunächst anboten. Defensiv arbeiteten die Teams zwar solide, offensiv fehlten hingegen Ideen und die letzte Genauigkeit – ganz, als ob die DEG zu lange bei ihrem fußballerischen Pendant in der Stadt zugeschaut hätte.