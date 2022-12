Darts-WM Hempel trotz starkem Auftritt als erster Deutscher ausgeschieden

Bereits am Nachmittag konnte der Österreicher Mensur Suljovic sein Drittrunden-Ticket lösen. Der 50-Jährige, der bei der WM an Position 30 gesetzt ist, besiegte den Belgier Mike de Decker locker mit 3:0 Sätzen und trifft nun am 28. Dezember auf den Topfavoriten und dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen.