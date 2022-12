Darts-WM Hempel steht in Runde zwei – Verwirrung um Einlaufmusik

Im Match zuvor hatte die Teenagerin Beau Greaves die hohen Erwartungen bei der WM in London nicht erfüllen können und ist in der ersten Runde ausgeschieden. Die 18-Jährige verlor am Freitagabend mit 0:3 gegen den irischen Routinier William O'Connor. Greaves, die auf der Frauen-Tour zuvor 52 Spiele in Serie ungeschlagen war, hatte in den ersten beiden Sätzen ihre Chancen, konnte diese aber nicht nutzen.