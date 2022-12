Peter Wright wartet Mansell gewinnt Auftaktmatch bei Darts-WM

London · Die Darts-WM hat am Donnerstagabend mit einem Sieg von Mickey Mansell über Ben Robb begonnen. Mansell trifft noch am selben Abend in Runde zwei auf Weltmeister Peter Wright.

15.12.2022, 21:25 Uhr

Mickey Mansell feiert seinen Sieg gegen Robb. Foto: dpa/Steven Paston

Der nordirische Dartsprofi Mickey Mansell hat das Eröffnungsspiel bei der WM in London gewonnen. Mansell setzte sich am Donnerstagabend im Alexandra Palace mit 3:1 gegen den Neuseeländer Ben Robb durch und bekommt es am späteren Abend (23.00 Uhr/Sport1 und DAZN) mit Schottlands Weltmeister Peter Wright zu tun. Diese Stars fehlen bei der WM Darts-WM 2023 Diese Stars fehlen bei der WM Das müssen Sie zur Darts-WM 2023 wissen Teilnehmer, Spielplan, TV-Übertragung Das müssen Sie zur Darts-WM 2023 wissen Der 49-Jährige schied 2011, 2013, 2015, 2019 und 2020 jeweils in der ersten Runde aus, bevor er vor zwei Jahren sein erstes WM-Match für sich entschied. Am Freitag greift dann in Florian Hempel auch der erste Deutsche ins WM-Geschehen ein. Der 32 Jahre alte Kölner spielt gegen den Engländer Keegan Brown.

(dpa/stja)