Nach seinem letzten Spiel Darts-Legende wird in der Ruhmeshalle geehrt

Zu Ehren von Russ Bray änderte der Weltverband PDC beim bedeutendsten Darts-Spiel des Jahres sogar das übliche Prozedere. Statt wie üblich die Schiedsrichter während der Begegnung rotieren zu lassen, durfte der 66 Jahre alte Bray das Finale in Spielfilmlänge am Mittwochabend in London diesmal über die volle Dauer leiten.