Klare Niederlage : Clemens bekommt Hass-Nachrichten nach Aus bei der Darts-WM

Das verblüffende WM-Debüt von Florian Hempel ist nach der kurzen Weihnachtspause abrupt beendet worden. Der deutsche Darts-Profi verlor am Montag in London mit 1:4 gegen den Australier Raymond Smith und schied damit knapp eine Woche nach seinem unerwarteten Sieg gegen den belgischen Weltklassemann Dimitri van den Bergh in der dritten Runde aus. Er verpasste es damit, als zweiter Deutscher nach Gabriel Clemens das Achtelfinale bei einer WM zu erreichen. Am Abend schied auch Clemens aus, er war beim deutlichen 0:4 gegen Spitzenspieler Jonny Clayton aus Wales chancenlos.