Darts-WM 2022 : Starke Deutsche, sensationelle 9-Darter und kleine Überraschungen

Florian Hempel hat gute Chancen, bei der WM ins Achtelfinale einzuziehen. Foto: dpa/John Walton

London 64 der 95 Spiele der Darts-WM 2022 sind bereits gespielt, doch nach der Weihnachtspause wird das Turnier am Montag erst so richtig Fahrt aufnehmen. Das waren die Highlights der ersten beiden Turnierrunden.

Die Deutschen Dass zwei der vier deutschen Starter bei dieser WM sicher in der zweiten Runde stehen werden, war bereits nach der Auslosung klar. Gabriel Clemens war aufgrund seiner Weltranglistenposition ohnehin schon in Runde zwei gesetzt, zudem wurden Martin Schindler und Florian Hempel in der ersten Runde gegeneinander gelost. Dort setzte sich der Kölner Hempel, der sein WM-Debüt feierte, deutlich mit 3:0 in den Sätzen durch. So klar, wie es sich am Ende liest, erschien es während des Spiels allerdings nicht. Knackpunkt für Schindler, der sicher kein schlechtes Spiel ablieferte, war der knapp verlorene zweite Satz, in dem er Chancen zum Ausgleich hatte. Auf Hempel wartete dann der an Nummer fünf Gesetzte Belgier Dimitri van den Bergh, der als klarer Favorit in das Spiel ging. Für eine Überraschung hätte Hempel sein Spiel im Vergleich zum ersten Auftritt noch einmal steigern müssen. Das gelang dem Deutschen auf furiose Art und Weise, auch, weil er vom Belgier maximal gefordert wurde. Knapp zehn Punkte mehr pro Aufnahme spielte Hempel gegen van den Bergh als noch in der Runde zuvor. Das war allerdings auch nötig, da der Favorit einen Average von knapp 102 Punkten spielte. Schlüssel zum Sieg für Florian Hempel war die überragende Doppelquote von 75 Prozent. In der dritten Runde wartet nun der Australier Raymond Smith auf ihn, der den gesetzten Spieler Devon Peterson bezwang. Ein weiterer Erfolg für Hempel ist also durchaus möglich, der Deutsche geht sogar als Favorit in das Match.

Gabriel Clemens hielt sich gegen den jungen Waliser Lewis Williams schadlos, siegte 3:0 in Sätzen. Wirklich gefordert wurde er von Williams, der im Schnitt pro Aufnahme mehr als zehn Punkte weniger warf als der favorisierte Clemens, aber nicht. Um auch in der dritten Runde gegen Jonny Clayton zu bestehen, muss eine Leistungssteigerung her. Zwei Deutsche in der dritten Runde hatte es bislang einmal gegeben, bei der WM 2020 war für Nico Kurz und Max Hopp dann aber Schluss. Trotz der Niederlage gegen Ryan Meikle kann auch Fabian Schmutzler mit seinem ersten Auftritt im Alexandra Palace zufrieden sein. Auch wenn es nicht zu einem Satzgewinn gereicht hat, stand am Ende ein guter Average von knapp 90 Punkten zu Buche. Die Wahrscheinlichkeit, dass Fabian Schmutzler in Zukunft noch weitere Chancen auf Siege im Ally Pally kriegen wird, ist hoch, schließlich ist er erst im Oktober 16 geworden.

9-Darter Bei der vergangenen Weltmeisterschaft beendete James Wade eine Durststrecke von fast fünf Jahren beendet. So lange hatten die Fans auf das perfekte Spiel bei einer WM warten müssen – und konnten es dann nur vor den TV-Geräten miterleben. Bei dieser WM gab es bereits zwei 9-Darter, mehr wurden bei einem Turnier noch nie erzielt. Und es waren nicht die großen Namen wie Michael van Gerwen, Gerwyn Price oder Peter Wright, denen das Kunststück gelang. Der junge Schotte William Borland sorgte für den bislang spektakulärsten Moment dieser Weltmeisterschaft, als er in dem hochklassigen Match gegen Bradley Brooks nicht nur das perfekte Spiel hinlegte, sondern mit dem 9-Darter auch noch das Match zu seinen Gunsten im Entscheidungsleg entschied. Auf und vor der Bühne gab es kein Halten mehr. Am Tag darauf war es der Litauer Darius Labanauskas, der gegen den Belgier Mike de Decker das perfekte Spiel ablieferte. Da es mitten im Spiel war, fiel der berechtigte Jubel ein wenig verhaltener aus. Es war das einzige Mal, dass Labanauskas Grund zur Freude hatte, am Ende schied er gegen den Belgier aus. Auch William Borland ist nicht mehr im Turnier dabei, er verlor in Runde zwei gegen Ryan Searle deutlich mit 0:3. Da die Professional Darts Corporation (PDC) nur ein Preisgeld für den Spieler auslobt, die mindestens zwei 9-Darter bei einem Turnier werfen, starten alle 32 verbleibenden Spieler bei null. Aber schon ein weiteres perfektes Spiel würde ein neuer WM-Rekord bedeuten.

Favoriten Acht der 32 gesetzten Spieler haben ihr erstes Spiel nicht gewonnen und sind nach Weihnachten nicht mehr bei der WM dabei. Die Top-Favoriten auf den Titel konnten ihre Spiele alle gewinnen, die größte Überraschung ist das frühe Ausscheiden von Dimitri van den Bergh, der gegen Florian Hempel den Kürzeren zog. Der an Position zwölf gesetzte Pole Krzysztof Ratajski musste sich dem Iren Steve Lennon geschlagen geben. Auch der Australier Simon Whitlock, der in der bei der WM 2010 sogar mal im Finale stand, ist bereits ausgeschieden. Die Niederlage des an Nummer 24 gesetzten Glen Durrant hingegen gegen William O’Connor ist keine große Überraschung, da Durrant seit einiger Zeit der Form vergangener Tage hinterherläuft und seit seiner Covid-Erkrankung nicht mehr zu dieser zurückfindet. Besonders ärgerlich war das Ausscheiden für Mensur Suljovic. Der Österreicher führte in seinem Spiel gegen Alan Soutar klar und deutlich mit 2:0 Sätzen und 2:0 Legs im dritten Satz. Doch der Schotte kämpfte sich zurück, auch weil Suljovic die Nerven versagten, überstand einige Matchdarts und siegte schließlich in der Verlängerung.