Darts-Experte Robert Marijanovic : „Michael van Gerwen kann die Kritiker verstummen lassen“

Robert Marijanovic (r.) begleitet mit Basti Schwele bei Sport1 die Darts-WM. Foto: Sport1

Interview London Drei Mal war Robert Marijanovic selbst bei der Darts-WM in London mit dabei. Für Sport1 begleitet er das Turnier als TV-Experte. Er spricht über die Chancen der deutschen Starter und verrät, wem er die größte Überraschung zutraut.

Robert Marijanovic, wie fühlt es sich an, im Alexandra Palace auf der Bühne zu stehen?

Robert Marijanovic Das ist eigentlich unbeschreiblich. Aus Sicht eines Dartspielers ist es das Ziel, wo man hin will. Man trainiert viel, man spielt viel. Wenn man dort ist, ist man so ein bisschen erschlagen von der Stimmung, von den Zuschauern, von der Halle an sich. Es ist einfach ein tolles Gefühl. Schade, dass es für mich jeweils nur so kurz war.

Stichwort Fans, die waren im Vorjahr nur am ersten Tag dabei. Was können die für einen Unterschied machen?

Robert Marijanovic Sie werden sicherlich einen Unterschied machen für die Leistung gewisser Spieler. Viele Spieler pushen sich über das Publikum. Zuschauer können ein Spiel teilweise auch ein bisschen lenken, wenn sie sich einen Favoriten rausgesucht haben und den dann lautstark unterstützen. Das kann bei einem Spieler schon mal auf die Stimmung drücken, wenn er merkt, die sind alle nicht gegen mich, aber für meinen Gegner. Trotzdem ist es für die Spieler natürlich wichtig, weil der Dartsport auch von den Zuschauern und den Emotionen lebt.

Wie groß war die Vorfreude auf das Turnier?

Robert Marijanovic Sehr groß. Es wird eine sehr interessante WM, wir haben keinen eindeutigen Favoriten, sondern einen kleinen Kreis von Titelanwärtern, wo ich mich eigentlich auf keinen so richtig festlegen möchte. Ich bin gespannt auf die vielen neuen Gesichter und auf die vielen kleinen Geschichten, die vielleicht weniger Beachtung finden. Zum Beispiel treffen in der ersten Runde Rowby-John Rodriguez aus Österreich und Nick Kenny aus Wales aufeinander, die dabei auch um ihre Tourcard spielen, also die Berechtigung, auch die nächsten zwölf Monate auf der Profitour zu spielen. Da hängt also das ganze nächste Jahr von diesem einen Spiel ab. Auch die zwei Frauen im Feld stehen im Fokus. Wie werden sie sich präsentieren? Geht die Märchen-Geschichte von Fallon Sherrock weiter? Und ich bin natürlich auch auf das Abschneiden der Deutschen gespannt.

Was trauen Sie Gabriel Clemens in diesem Jahr zu?

Robert Marijanovic Gabriel Clemens hat sich meiner Meinung nach fest in der Weltspitze verankert und nahezu alles, was Rang und Namen hat, in Turnieren bereits geschlagen. Er hat definitiv die Möglichkeit, bei der WM weit zu kommen. Es wird entscheidend sein, ob die mentale Einstellung und die Tagesform passen. Die Erfahrung ist da, er ist der beste der vier deutschen Starter.

In Florian Hempel und Martin Schindler treffen zwei Deutsche in der ersten Runde aufeinander. Was haben Sie bei der Auslosung gedacht?

Robert Marijanovic Die Chance war nicht so gering, weil sie aus unterschiedlichen Lostöpfen kommen. Ich kenne beide sehr gut: Sie sind Profis genug, um mit der Situation umzugehen. Für die deutsche Bilanz ist das nicht verkehrt, wir haben mit Gabriel Clemens schon einen Spieler in der zweiten Runde und werden noch einen dazu bekommen.

Worauf wird es bei dem Spiel ankommen und wer setzt sich am Ende durch?

Robert Marijanovic Florian Hempel und Martin Schindler haben sich dieses Jahr beide stark entwickelt. Die waren vorher schon richtig gut, aber in diesem Jahr kommt noch mal ein Stück Selbstvertrauen mit dazu. Daher ist es auch schade, dass die zwei in der ersten Runde gegeneinander spielen, andererseits traue ich dem Sieger aus der Partie einen großen Schritt im Turnier zu. Aus meiner Sicht wird das ein Krimi, beide spielen auf einem ähnlichen Level, es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Aufgrund der Statistik hat Martin Schindler einen kleinen Vorteil, die Atmosphäre mit den Fans könnte für Florian Hempel ein Vorteil sein.

Wenn Sie sich doch auf einen Weltmeister festlegen müssten, wer wäre das und warum?

Robert Marijanovic Dann wäre es für mich Michael van Gerwen, weil er eben ein für ihn eher schlechtes Jahr hatte und mit einem WM-Sieg die Kritiker verstummen lassen könnte. Ich glaube, dass er mit weniger Druck in die WM geht als die Jahre zuvor und das für ihn in diesem Jahr etwas befreiender sein könnte. Er gehört zu den besten drei Dartspielern der Welt, das Können hat er auf jeden Fall, ich bin gespannt, ob sein Kopf das auch mit dem Arm verbindet.

Wem trauen Sie die größte Überraschung zu?

Robert Marijanovic Die größte Überraschung traue ich Krzysztof Ratajski aus Polen zu. Seit er Profi ist, läuft er permanent etwas unter dem Radar, weil er eher unscheinbar daherkommt, aber von der Qualität des Spiels kann er sich mit allen messen. Zudem hat er dieses Jahr ein ganz gutes Los gezogen aufgrund seiner Setzposition. Aufgrund der Leistungen in den vergangenen Monaten ist auch der Engländer Ryan Searle zu nennen, der sich stetig nach oben entwickelt hat. Da kann es gut sein, dass er seine steigende Form nochmal krönt. Aber auf Krzysztof Ratajski habe ich immer ein Auge.

Der ja den deutschen Fans in nicht so schöner Erinnerung geblieben ist nach dem Sieg gegen Gabriel Clemens im Vorjahr.

Robert Marijanovic Ja, das war ein bitteres Spiel für Gabriel Clemens, aber es war auch zu sehen, wie angespannt beide Spieler waren. Das war vor zwölf Monaten, in diesem Jahr werden wir eine ganz andere WM erleben. Beide Spieler haben mehr Erfahrung gesammelt und mehr Routine. Da werden wir drauf schauen, ob Gabriel Clemens nochmal einen draufsetzen kann und ob Krzysztof Ratajski der Viertelfinaleinzug noch mehr Selbstvertrauen geben wird.

Apropos schauen. Wie ist das für Sie als aktiver Spieler in die Expertenrolle im TV zu schlüpfen? Wahrscheinlich würden Sie doch viel lieber selber auf der Bühne stehen.

Robert Marijanovic Definitiv. Ein Comeback im Ally Pally wäre nochmal ein echtes Highlight. Die Expertenrolle macht mir aber auch großen Spaß und es ist schön, dem Ganzen so verbunden zu bleiben. Aber selbst auf der Bühne zu stehen ist für einen Dartspieler natürlich das Größte. Oft kann ich nachvollziehen, wie die Spieler sich in dem Moment fühlen, was ihnen da durch den Kopf geht. Dadurch, dass ich so viele Partien sehe, nehme ich auch hier und da ein bisschen was für mich und mein Spiel mit.

Was haben Sie sich für das kommende Jahr als Spieler vorgenommen?