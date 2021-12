Darts-WM : Rückkehrer van Barneveld zieht in die zweite Runde ein

Köln Rückkehrer Raymond van Barneveld (54) hat bei der Darts-WM in London die zweite Runde erreicht. Der Niederländer gewann sein Auftaktmatch gegen Lourence Ilagan von den Philippinen souverän mit 3:0. Am Donnerstagabend trifft van Barneveld nun auf den Weltmeister von 2018 Rob Cross (England).

Am Dienstag ist Florian Hempel in der zweiten Runde gefordert. Der Kölner trifft am Abend auf den an fünf gesetzten Dimitri van den Bergh aus Belgien. Die deutsche Nummer eins Gabriel Clemens ist erst am 23. Dezember gefordert.