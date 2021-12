Sieg zum Auftakt : Clemens folgt Hempel in die dritte Runde der Darts-WM

Clemens folgt Hempel in die dritte Runde der Darts-WM

Gabriel Clemens ist in seinem Auftaktmatch bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace seiner Favoritenrolle gerecht geworden und steht als zweiter deutscher Spieler in der dritten Runde. Durch seinen souveränen 3:0-Erfolg gegen Außenseiter Lewy Williams folgte der Saarwellinger dem Kölner Florian Hempel, der am Dienstag sensationell den Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh geschlagen hatte.