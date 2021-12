Überraschung bei Darts-WM : Kölner Hempel gelingt Sensation gegen Van den Bergh

London Bei seiner ersten Darts-WM hat es Florian Hempel direkt in die dritte Runde geschafft. Nach seinem Coup gegen den Weltklassespieler Dimitri Van den Bergh geht es für den Kölner nun direkt nach Weihnachten gegen Raymond Smith.

Debütant Florian Hempel (Köln) hat bei der Darts-WM in London für eine Sensation gesorgt. In der zweiten Runde schlug der 31-Jährige aus Köln im Alexandra Palace völlig überraschend den an Nummer fünf gesetzten Belgier Dimitri Van den Bergh mit 3:1. Am Montag trifft Hempel nach dem Weihnachtsfest auf der Insel auf Raymond Smith aus Australien.