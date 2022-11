Oberligist unterliegt mit 0:1 Union Nettetal lässt Gierigkeit beim MSV Düsseldorf vermissen

Besser machten es dagegen die Hausherren, die kurz nach dem Seitenwechsel nach einer Ecke durch King Samuel Manu (50.) zur 1:0-Führung trafen. „Wir sind nicht gut aus der Pause gekommen. Wir waren etwas schläfrig. Da fehlte bei zwei Standardsituationen die Konzentration“, erklärte Schwan. Die Düsseldorfer zogen sich an dem Tor hoch, leisteten zudem eine gute Defensivarbeit und verteidigten damit die Angriffsbemühungen der Nettetaler weg. Den Nettetalern fehlte es an der Gierigkeit, die das Team in den letzten Wochen noch so ausgezeichnet hatte.