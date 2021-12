Darts-WM : Hempel gewinnt deutsches Duell gegen Schindler – Sherrock gescheitert

Debütant Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London das deutsche Duell gegen Martin Schindler gewonnen und die zweite Runde erreicht. Im Alexandra Palace setzte sich Hempel etwas überraschend mit 3:0 durch, nächster Gegner des 31-Jährigen ist der an Nummer fünf gesetzte Belgier Dimitri Van den Bergh.

Der mit Spannung erwartete erste Auftritt von Fallon Sherrock (27) endete enttäuschend. Die "Queen of the Palace", die vor zwei Jahren als erste Frau einen Mann bei der WM geschlagen hatte, unterlag dem Rekordmann Steve Beaton (21. WM-Teilnahme) im englischen Duell 2:3. Da Lisa Ashton (51) am Donnerstag ausgeschieden war, ist keine Frau mehr im Turnier.