Merz und das Bürgergeld Die Brust ist noch breiter geworden

Das Wort unbeugsam trifft allerdings auch auf Sigmar Gabriel zu, der lange Zeit politisch auf der Siegerseite stand, SPD-Chef, Wirtschafts- und Außenminister sowie Vizekanzler unter Kanzlerin Angela Merkel gewesen ist. Inzwischen liegen er und seine Partei öfter über Kreuz, vor allem wegen Gabriels Einwürfen von der Seitenlinie. Der „Friedrich“ sei immer geradlinig gewesen, habe „sich nicht abschleifen lassen“, lobt Gabriel – und ein wenig redet er da auch über sich selber. Beide kennen sich lange. Gabriel ist inzwischen der Vorsitzende der Atlantikbrücke zur Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Das Amt hat er von Merz übernommen. „Gelegentlich ist es so, dass man in der anderen Partei schneller Freunde findet als in der eigenen“, sagt der Sozialdemokrat. So ist es bei den beiden wohl gewesen – viele Freunde hatte Gabriel in der SPD jedenfalls nicht; und in der Zeit, als Merz um die CDU einen großen Bogen gemacht hat, war er quasi bei den meisten in Vergessenheit geraten. Er selbst räumt an dem Abend ein, dass sein erster Versuch, 2018 in Hamburg Parteivorsitzender zu werden, eine besondere Herausforderung gewesen sei, „weil ich die Partei nicht mehr kannte“. Er verlor dann auch gegen Annegret Kramp-Karrenbauer.