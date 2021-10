Ohne Stars : Deutsche Tischtennis-Teams feiern Doppel-Gold bei EM

Cluj-Napoca Beide deutschen Tischtennis-Teams waren ohne ihre bekanntesten Namen zu dieser Mannschafts-EM gereist. Und beide gewannen am Ende in Rumänien den Titel. Ein Triumph für die Deutschen – und ein ernüchterndes Signal für die anderen europäischen Nationen.

Patrick Franziska schaute nach seinem Matchball zur Hallendecke, als könne er diesen Erfolg selbst kaum glauben. Auch ohne bekannte Namen wie Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Petrissa Solja haben beide deutschen Nationalmannschaften am Sonntag in Rumänien jeweils die Mannschafts-Europameisterschaft im Tischtennis gewonnen. Rein statistisch betrachtet war das 3:1 gegen Russland bereits der neunte Final-Erfolg der Männer bei einer Team-EM. Die Frauen holten den Titel durch ihren 3:1-Sieg gegen die Topfavoritinnen aus Rumänien ebenfalls schon zum achten Mal. Doch noch nie in der Geschichte des Deutschen Tischtennis-Bundes gelang ein solcher Erfolg nahezu ohne die komplette Stammbesetzung.