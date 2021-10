Handball : Ein Kantersieg zum Auftakt der Bundesliga-Saison

Kerken A-Juniorinnen des TV Aldekerk erwischen einen Start nach Maß und feiern ungefährdeten 37:20-Erfolg gegen TuS Königsdorf. Die Mannschaft ist für das Gastspiel beim TV Verl gut gerüstet.

Da hat der TV Aldekerk zum Saisonauftakt in der Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen gleich einmal ein Zeichen gesetzt. Die Mannschaft um Trainer René Baude war im ersten Vorrunden-Spiel gegen den TuS Königsdorf in allen Belangen überlegen und feierte einen 37:20 (17:11)-Erfolg.

Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt. Beim Gegner, der einige verletzte Stammspielerinnen ersetzen musste, machte sich der Kräfteverschleiß deutlich bemerkbar. Der ATV hatte das Heft jetzt fest in der Hand. Die Gastgeberinnen packten Tor um Tor drauf und kamen zum überdeutlichen Erfolg. Das Haar in der Suppe hatte Baude aber schnell gefunden. „Gegen einen stärkeren Gegner hätten wir wegen unserer schlechten Chancenverwertung vielleicht Probleme bekommen, das muss besser werden“, sagte er. Die Chance, es noch besser zu machen, bietet sich am 24. Oktober – dann tritt der TV Aldekerk beim TV Verl an.