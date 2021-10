Fußball-Landesliga : SV Hönnepel-Niedermörmter hadert mit Unentschieden

Kalkar Die Mannschaft verpasst beim 1:1 bei BW Dingden einen möglichen Sieg. „Wir machen weiter Schritte in die richtige Richtung“, sagt Trainer Sven Schützek.

„Vor drei Wochen hätten wir dieses Spiel verloren. Jetzt stehen wir deutlich stärker da. Auch die Innenverteidiger haben es richtig gut gemacht. Wir machen Woche für Woche Schritte in die richtige Richtung. Nun müssen wir weiter hart an uns arbeiten, um im Nachbarschaftsduell drei Punkte zu holen“, so Trainer Sven Schützek. In der kommenden Woche geht es für sein Team gegen die SGE Bedburg-Hau.