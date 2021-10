Handball-Regionalliga : MTV Rheinwacht Dinslaken erlebt ein Debakel beim HC Weiden

(Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Dinslaken Nach einer desolaten Leistung kassiert die Mannschaft in Würselen eine 22:33 (12:15)-Niederlage. Trainer Boris Lietz kritisiert das ganze Team. Nur Maximilian Reede ist ein Lichtblick.

Der Trainer sprach von Euphorie, von Selbstbewusstsein und einer sehr guten Stimmung während der Trainingswoche. Doch davon war am Samstag in Würselen beim Handball-Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken rein gar nichts mehr zu spüren. Mit 23:33 (12:15) ging die Mannschaft von Coach Boris Lietz gegen den HC Weiden 2018 regelrecht unter und muss sich nach dem grandiosen Erfolg über die HSG Siebengebirge vor einer Woche wieder der Realität im unteren Tabellendrittel stellen. „Was wir heute an technischen Fehlern bei meiner Mannschaft gesehen haben, reicht eigentlich für vier bis fünf Spiele“, ließ Lietz kein gutes Haar an seinen Spielern, die von der ersten bis zur letzten Minute einem Gegner hinterherliefen, der alles andere als in der oberen Schublade der Liga anzusiedeln ist.

Natürlich waren die Umstände in der engen, in die Jahre gekommenen Halle in Würselen alles andere als angenehm für die Gäste. Zunächst war es in einem Spiel der B-Jugend der Weidener direkt vor der Regionalliga-Partie zu einer schweren Verletzung mit notärztlichem Einsatz gekommen, so dass die Akteure lange warten mussten, ehe das Aufwärmprogramm startete. Doch das betraf auch die Gastgeber, die aber nach der viertelstündigen Verzögerung sofort voll da waren, während der MTV gleich in den ersten Angriffen die Bälle praktisch wegwarf und auch in der Abwehr nicht präsent genug war.

So lagen die Dinslakener nach vier Minuten schon mit 0:3 hinten, ehe Philipp Tuda per Siebenmeter der erste Gegentreffer gelang. Für Stabilität im eigenen Spiel sowohl in der Deckung als auch im Angriff sorgte das jedoch keinesfalls. „Es war schon erstaunlich, wie sich einige erfahrene Leute in unseren Reihen von einer solchen Mannschaft, die eigentlich auf unserem Niveau angesiedelt ist, einfach so abkochen lassen“, sagte Boris Lietz hinterher über die Passivität besonders in der Abwehrarbeit. Und da auch Dean Christmann trotz der Abwehr einiger freier Würfe kaum mehr eine Hand an den Ball bekam, war es kein Wunder, dass die Gastgeber davonziehen konnten, ihren Vorsprung sogar bis auch sieben Tore (11:4) ausbauten.

„Dann hatten wir wenigstens eine Phase, in der es etwas besser lief und die zumindest für kurze Zeit Hoffnung machte“, so der Trainer über die Phase, als sein Team den Rückstand bis zwei Minuten vor der Pause auf 11:13 verkürzen konnte. Dabei übernahm besonders Maximilian Reede, der zunächst abwechselnd mit Wael Ben Youssef nur in der Deckung eingesetzt wurde, Verantwortung. Er war später auch mit sechs Toren erfolgreichster Dinslakener. Zumindest sein Formanstieg lässt für die nächsten Spiele etwas hoffen.

Doch das Zwischenhoch hielt nicht lange an. Sekunden vor der Halbzeit kassierte der MTV mitten in der Aufholjagd das 12:15, bevor die Weidener voll motiviert aus der Kabine kamen und ihren Vorsprung immer weiter ausbauten. „Auch die Wechsel haben nichts angebracht, denn auch die neuen Spieler haben sich den Schwächen der anderen angepasst“, sagte Lietz.

Da bis auf Marc Pagalies und Hannes Hombrink sowie Torhüter Jan Bystron alle Akteure des Kaders fit waren, konnte Boris Lietz auf die zuletzt eingesetzten Finn de Lede und Nico Czeslik aus der zweiten Mannschaft verzichten, die sich bei einem Einsatz festgespielt hätten. Bleibt nun nur zu hoffen, dass in dieser Woche vor dem Spiel gegen BTB Aachen im Training ein Umdenken erfolgt.