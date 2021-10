Auch ohne die Stars : Deutsche Tischtennis-Teams im EM-Halbfinale – Bronze sicher

Cluj-Napoca Die Ausfallliste ist deutlich prominenter als die Aufstellungen beider Teams: Bei der Mannschafts-EM im Tischtennis spielen die deutschen Männer und die deutschen Frauen dennoch um den Einzug in die beiden Endspiele.

Trotz des Fehlens nahezu aller großen Namen haben beide deutschen Mannschaften bei der Tischtennis-Team-EM in Rumänien das Halbfinale erreicht. Die Männer schlugen Tschechien am Freitagabend auch ohne die beiden Topstars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov mit 3:1. Ihr Halbfinal-Gegner ist am Samstag Dänemark. Das stark verjüngte Frauen-Team hatte bereits am Morgen mit 3:0 gegen Polen gewonnen und trifft jetzt auf den Mitfavoriten Portugal.