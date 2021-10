„Härter als angenommen“ : Wellbrock stillt seinen Sieges-Hunger

Berlin Florian Wellbrock hat beim Weltcup-Einstieg in Berlin einen Favoritensieg eingefahren. Mit Blick auf die internationalen Titelkämpfe muss er aber noch schneller schwimmen.

Auch in der nacholympischen Saison ist der 24-Jährige auf Siege gepolt. Nach dem Triumph im Freiwasser-Rennen von Barcelona vor einer Woche gewann der Magdeburger auch zum Einstieg in die Kurzbahn-Saison. Wellbrock kraulte beim Weltcup-Auftakt in Berlin auf seiner Paradestrecke 1500 m auf den ersten Platz.

Trotzdem wird sich Wellbrock steigern müssen, will er auch bei der Kurzbahn-EM in Kasan (7. bis 7. November) und der -WM in Abu Dhabi (16. bis 21. Dezember) Siege einfahren. Technisch fühle er sich derzeit pudelwohl im Wasser, doch die Tempohärte sei nach drei Wochen Training noch nicht da. Wellbrock startet auch bei der zweiten Weltcup-Station in Budapest (7. bis 9. Oktober).