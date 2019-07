CO2-Abgabe für mehr Klimaschutz : SPD will Geringverdiener mit Klimaprämie entlasten

Berlin Auf der Suche nach einem geeigneten Modell einer CO2-Bepreisung bringt die kommissarische Parteichefin Malu Dreyer besondere Entlastungen für Pendler ins Gespräch – etwa beim Kauf eines Elektroautos.

In der Debatte um eine CO 2 -Bepreisung fordert die SPD eine pro Kopf ausgezahlte Klimaprämie. Davon sollen Menschen mit niedrigem CO 2 -Verbrauch profitieren, insbesondere Geringverdiener. „Benzin und Heizöl werden teurer, dafür wird im Gegenzug pro Kopf eine Klimaprämie ausgezahlt“, sagte die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer unserer Redaktion. „Wer wenig CO 2 verbraucht, wird kräftig profitieren. Wer das Klima stark belastet, hat am Ende weniger in der Tasche“, sagte Dreyer.