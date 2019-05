15-Punkte-Plan : Experten legen Eckpunkte für Klimaschutzgesetz vor

Berlin Experten haben einen 15-Punkte-Katalog für das von der Regierung geplante Klimaschutzgesetz vorgelegt. Darin enthalten sind auch Vorschläge für Anreize für klimafreundliche Autos und die Förderung von Gebäudesanierung.

Einen 15-Punkte-Katalog für das von der Regierung bis zum Jahresende geplante Klimaschutzgesetz haben am Montag Experten der Umwelt-Denkfabrik Agora Energiewende vorgelegt. Dazu gehören Forderungen nach Anreizen für den Kauf klimafreundlicher Autos ebenso wie die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung und eine CO2-Bepreisung.

"In diesem Jahr entscheidet sich, ob Deutschland seine rechtlich verbindlichen Klimaziele für die Jahre bis 2030 erreichen kann", erklärte Agora-Chef Patrick Graichen. Dafür müsse das Land seine Emissionen um 25 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr verringern. "Das ist weit mehr als das Doppelte dessen, was wir aktuell schaffen", unterstrich Graichen das Ausmaß der Herausforderung. Vor allem in den Sektoren Industrie und Verkehr gebe es seit Jahren kaum Fortschritte.