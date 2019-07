787.000 Euro gab es im vergangenen Jahr vom Bund : NPD soll von Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden

Berlin Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung legten am Freitag einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht vor: 300 Belege sollen verfassungsfeindliche Ziele der Partei dokumentieren.

Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung machen ernst mit ihrem Wunsch nach einem Entzug staatlicher Gelder für die NPD. Am Freitag legten sie ihren Antrag vor, der darauf zielt, die rechtsextreme Partei von der Parteienfinanzierung auszuschließen, wie die drei Verfassungsorgane am Nachmittag in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgaben. Ein Sprecher des Bundesverfassungsgerichts hatte zuvor bestätigt, dass der Eingang des Antrags für diesen Samstag erwartet wird.