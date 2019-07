Für bessere Zustände in Flüchtlingslagern : Deutschland stockt Finanzhilfe für Flüchtlinge in Libyen auf

Berlin Deutschland stockt seinen Beitrag für die humanitäre Hilfe für Flüchtlinge und Migranten in Libyen um zwei Millionen auf insgesamt fünf Millionen Euro auf.

Das Geld soll der Arbeit des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR zugute kommen, wie Außenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag in Berlin mitteilte. "Die Menschen vor Ort brauchen dringend eine angemessene Betreuung und menschenwürdige Unterbringung", so Maas. Die Lage in den libyschen Detention Centers nannte er "völlig inakzeptabel". Mit der Unterstützung für das UNHCR wolle Deutschland auch einen Beitrag leisten, "dass die Menschen sich nicht aus purer Not und Verzweiflung auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer begeben", fügte der Minister hinzu.