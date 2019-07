Gutachten von Bundesumweltministerin : Gutachten von Schulze schlagen höheren CO2-Preis und Klimaprämie vor

Berlin Soll CO2 bepreist werden oder ein anderer Weg gefunden werden? Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat nun Vorschläge unterbreitet, welche Szenarien in Frage kommen könnten.

In der Debatte um eine Bepreisung von CO2 zum Erreichen der Klimaschutzziele hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) Vorschläge vorgelegt. Von ihr in Auftrag gegebene Gutachten empfehlen einen Anstieg der CO2-Zuschläge vor, womit Kraft- und Heizstoffe teurer würden. Schulze sagte bei der Vorstellung am Freitag in Berlin, dass die höheren Preise aber nicht zu Mehreinnahmen für den Staat führen, sondern über eine Klimaprämie zurückgegeben werden sollten. Dabei solle derjenige mehr zurückbekommen, der sich klimafreundlich verhält, sagte die Ministerin.