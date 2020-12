Eckpunkte des Post-Brexit-Deals : Worauf sich die EU und Großbritannien geeinigt haben

Europaflaggen wehen am Tag der Einigung vor der EU-Kommission in Brüssel. Foto: dpa/Zhang Cheng

Nach mühsamen Verhandlungen haben sich die EU und Großbritannien auf ein Handelsabkommen nach dem Brexit geeinigt. Es betrifft nicht nur den Warenverkehr, sondern auch Bereiche wie Staatssubventionen, Luft- und Straßenverkehr oder soziale Sicherung. Ein Überblick.

EU meldet Bewegung in den Brexit-Verhandlungen

Kurz vor Weihnachten : EU meldet Bewegung in den Brexit-Verhandlungen

EU-Chefunterhändler Michel Barnier wird am Freitagvormittag die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten über die Einigung unterrichten. Der deutsche EU-Vorsitz berief für den Vormittag (10.30 Uhr) eine außerordentliche Sitzung der EU-Botschafter ein. In Großbritannien muss das Parlament zustimmen, das dazu am 30. Dezember aus den Winterferien zurückgerufen wird.