Drohende Hafenblockade : Briten entsenden im Fischereistreit mit Frankreich Kriegsschiffe

Saint-Helier Einer der großen Knackpunkte in den Brexit-Verhandlungen sind die Fischereirechte zwischen Frankreich und Großbritannien. Die Lage ist noch immer nicht beruhigt.

Nach dem Brexit eskaliert zwischen Franzosen und Briten der Streit um Fischereirechte: Der britische Regierungschef Boris Johnson ordnete die Entsendung von zwei Kriegsschiffen in das Seegebiet vor die Insel Jersey im Ärmelkanal an, die dort am Donnerstag eintrafen. London reagierte damit auf eine drohende Hafenblockade durch rund 50 französische Fischerboote. Frankreich entsandte seinerseits zwei Patrouillenschiffe der Marine.