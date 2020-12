Kurz vor Weihnachten : EU meldet Bewegung in den Brexit-Verhandlungen

Eine Flagge Großbritanniens am Hauptsitz der EU in Brüssel (Archivfoto). Foto: dpa/Laurent Dubrule

Brüssel Im Brexit-Streit bewegen sich die Europäische Union und Großbritannien offenbar auf eine Einigung zu. Man sei „in der Endphase“, hieß es am Mittwochnachmittag aus EU-Kommissionskreisen.

Bei den Gesprächen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien haben sich die Anzeichen für einen Kompromiss verdichtet. Nachdem Streitpunkte zu Wettbewerbsregeln offenbar abgeräumt worden sind, nahmen sich die Unterhändler die Fischereirechte als härteste Nuss vor. Die Gespräche seien in der Schlussphase, sagten zwei EU-Quellen am Mittwoch. „Ich erwarte, dass wir heute Abend etwas weißen Rauch sehen“, sagte eine von beiden.

Als wichtigster Knackpunkt galten Fischfangrechte. Einige EU-Staaten kritisierten, Zugeständnisse Großbritanniens bei Fangquoten für Fischer aus der EU in Gewässern des Vereinigten Königreiches seien bei näherem Hinsehen längst nicht so entgegenkommend wie auf den ersten Blick. Am Mittwoch war das Feilschen um Fangquoten und Übergangszeiten in vollem Gang, wobei es laut Berichten beider Seiten Fortschritte gab.