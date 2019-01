Grünen-Studie belegt Schlupflöcher: Großkonzerne zahlen fast nirgendwo in der EU den vollen Steuersatz

Großkonzerne zahlen fast nirgendwo in der EU den vollen Steuersatz

Immer mehr Großkonzerne zahlen nicht den vollen Steuersatz in der EU. Foto: dpa/Jens Wolf

Brüssel Verschiedene Länder, verschiedene Steuersätze. Doch an diese halten sich Großkonzerne innerhalb der EU nicht wirklich, wie eine Grünen-Studie zeigt, gibt es noch immer große Schlupflöcher.

Große Konzerne zahlen laut einer Studie der Grünen im EU-Parlament fast nirgendwo in der Europäischen Union den gesetzlich vorgeschriebenen Steuersatz. Es gebe massive Unterschiede zwischen den offiziell geltenden Steuern und der tatsächlich gezahlten Abgabenlast multinationaler Unternehmen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf die Studie, die am Dienstag veröffentlicht werden soll.

Demnach gibt es in Luxemburg die stärkste Abweichung zwischen nominalem und effektivem Steuersatz: Offiziell lag dieser Wert in den Jahren 2011 bis 2015 bei 29 Prozent; tatsächlich zahlten Unternehmen durchschnittlich aber nur zwei Prozent.

In Deutschland liegt die Abgabenlast eigentlich bei 30 Prozent; der Untersuchung zufolge führten Konzerne aber tatsächlich nur 20 Prozent an den Fiskus ab. Lediglich in Bulgarien wurde keine Abweichung festgestellt.