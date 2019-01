Plan B ist wie Plan A : Theresa May will ihren Brexit-Deal nachbessern

Theresa May am Montagnachmittag im britischen Unterhaus. Foto: dpa/House Of Commons

Die britische Premierministerin Theresa May will mit der EU erneut über die im Brexit-Vertrag vereinbarte Auffanglösung für die Grenze zwischen Irland und Nordirland verhandeln. Ansonsten entspricht ihr mit Spannung erwarteter „Plan B“ ziemlich genau „Plan A“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jochen Wittmann, London

Unter Hohngelächter der Opposition, die ihr vorwirft, keine einzige ihrer roten Linien aufgeben zu wollen, sagte die britische Premierministerin, dass sie „in einem konstruktiven Geist und ohne Vorbedingungen“ Gespräche mit Vertretern anderer Parteien über den Weg voran geführt habe. Sie wolle in den nächsten Tagen weitere Problembereiche sondieren, insbesondere das Grenzproblem in Irland. Im Laufe ihres Statements zeigte sich immer deutlicher: Theresa Mays Plan B ist ein aufgehübschter Plan A.

Ihre Stoßrichtung ist simpel: Sie will den sogenannten Backstop in Brüssel nachverhandeln. Diese Auffanglösung zur Verhinderung einer harten Grenze zwischen Nordirland und Irland sieht vor, dass Großbritannien bis zur Vereinbarung einer anderweitigen Lösung innerhalb der Zollunion verbleibt. Da der Backstop als Versicherung dient, hat er keine zeitliche Begrenzung. Genau darin sehen kritische Brexit-Hardliner eine Falle: Das Königreich könnte permanent in der Zollunion gefangen bleiben.

Über die nächste Woche wird May versuchen, von Brüssel Konzessionen zu bekommen. Gleichzeitig üben rebellische Abgeordnete aller Fraktionen den Aufstand. Sie wollen Änderungsanträge einbringen, um dem Parlament zu erlauben, das Heft in die Hand zu nehmen. Am Dienstag nächster Woche, dem 29. Januar, wird das Haus Mays Vorschlag zusammen mit den Änderungsanträgen debattieren und darüber abstimmen. Erst dann wird sich herausstellen, ob es beim Brexit einen gangbaren Weg gibt. Gut möglich ist aber auch, dass das Unterhaus keine mehrheitsfähige Lösung finden kann.



Brexit-Abstimmung: John Bercow hat das Parlament im Griff

zurück

weiter

Der Plan von Theresa May, den Backstop nachzuverhandeln, wird es schwer haben. Seit Monaten geben der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker oder der EU-Ratspräsident Donald Tusk der Premierministerin zu verstehen, dass die Auffanglösung nicht zur Disposition steht. Am Sonntag bekräftigte der irische Außenminister Simon Coveney, dass sein Land „voll hinter dem Austrittsabkommen inklusive Backstop“ stehe. May braucht mehr als Kosmetik, um die DUP und ihre eigenen Fraktionskollegen zufrieden zu stellen, denn die verlangen rechtlich bindende Zusagen, dass der Backstop entweder befristet oder einseitig von Großbritannien kündbar ist. Darauf wird sich die EU nicht einlassen wollen.