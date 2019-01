Kommentar zum Brexit: Es ist Zeit für eine ehrliche Trennung von den Briten

Meinung Die Abstimmung war eindeutig und klar: Für einen chaotischen Brexit. Darauf hat sich die EU nun einzustellen und die Phase des Hoffens hinter sich zu lassen.

Das Brexit-Abkommen stellt eine faire Regelung dar, die über viele Monate hinweg entstand, alle erdenklichen Punkte zu einvernehmlichen Lösungen brachte, mehrfach nachverhandelt wurde und somit das allerletzte Zugeständnis der Europäer an die Briten darstellt. Es ist die vernünftige Grundlage dafür, als Partner auseinander gehen und trotzdem als Freunde neben- und miteinander leben zu können.

Das ist im britischen Parlament nicht etwa knapp gescheitert. 432 zu 202 bedeutet eine derart krachende Niederlage für den ausverhandelten geordneten Auszug der Briten, dass dieser Weg nicht mehr gegangen werden kann. Auch Änderungsanträge waren zuvor abgeschmettert worden. Premierministerin Theresa May hat nur im Ansatz Recht mit ihrer Analyse, dass die Welt nun wisse, was das britische Parlament nicht wolle, aber keiner eine Ahnung davon habe, was es denn wolle. Doch angesichts der unmissverständlichen Ansage, dass jedes Nein die Gefahr eines chaotischen Austritts erhöhe, ist auch klar, dass der Wille zum Chaos eindeutig ausgefallen ist.