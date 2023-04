Kabinett verabschiedet Entwurf für Heizungstausch Was das geplante Gebäude-Gesetz bedeutet

Kaum ein anderes Klimaschutzvorhaben der Bundesregierung hat in den vergangenen Wochen für so viel Aufregung und Verunsicherung gesorgt wie die Pläne der Ampel, in Gebäuden die Umstellung auf erneuerbare Energien zu schaffen. Nun haben Bundesenergieminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) den Entwurf ihres umstrittenen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) durch das Bundeskabinett gebracht. Die Vorbehalte in den Regierungsfraktionen sind ebenso groß wie die Kritik bei Verbänden. Es wird also noch diverse Änderungen am Gesetz geben. Hier ein erster Überblick über das, was bekannt ist.