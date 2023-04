Spiele der „Unbezwungenen“ Invictus Games 2023: Wie Düsseldorf ein Zuhause für Respekt schaffen will

„Die Spiele sind für euch und eure Angehörigen“, sagte Prinz Harry, der Duke of Sussex und Begründer der Invictus Games, in einer Videobotschaft an die Teilnehmer. Nach seinem letzten Besuch in Düsseldorf habe er keine Zweifel daran, dass die Invictus-Gemeinschaft genauso herzlich empfangen werde wie er und seine Frau Meghan im vergangenen September. Die Spiele sind laut Wüst eine gute Möglichkeit, sich auch in Deutschland für mehr Anerkennung, Wertschätzung und Respekt gegenüber diesen Menschen stark zu machen und so für das diesjährige Motto „A Home for Respect“– ein Zuhause für Respekt – einzustehen.