80. Jahrestag Steinmeier bekundet Trauer und Verantwortung bei Gedenken in Warschau

Die Kämpfer im Warschauer Ghetto hätten „unvorstellbaren Mut gezeigt in dunkelster Nacht“. Ihr Mut strahle in die Gegenwart und verdiene mehr Raum in der deutschen Erinnerung, sagte Steinmeier. Als die Nationalsozialisten am 19. April 1943 die letzten Bewohner des jüdischen Ghettos in Warschau in die Vernichtungslager deportieren wollten, wehrten sich die Menschen des abgeriegelten Gebiets. Deutsche Polizei-, Wehrmachts- und SS-Einheiten gingen mit großer Härte gegen die bewaffneten Aufständischen vor und sprengten ganze Häuserzeilen. Mitte Mai hatten sie den Widerstand gebrochen und das Ghetto fast vollständig zerstört. Rund 56.000 Menschen wurden bei den Kämpfen getötet oder wurden deportiert.