Letzte Generation will Hauptstadt lahmlegen Habeck und Wissing kritisieren Klimaproteste in Berlin

Die Letzte Generation hat angekündigt, Berlin auf unbestimmte Zeit lahm legen zu wollen. So will sie ihre Forderungen nach einer radikalen Klimawende durchsetzen. Am Mittwoch begann sie nach eigener Darstellung zunächst mit Protestmärschen. Zum Auftakt waren etwa 160 Menschen an verschiedenen Orten der Hauptstadt unterwegs, wie eine Polizeisprecherin sagte. Am Sonntag soll eine angekündigte Versammlung am Brandenburger Tor stattfinden, ab Montag dann der „Stadtstillstand“ beginnen. Die Polizei schritt am Mittwochnachmittag früh ein, um Blockaden nach Möglichkeit zu verhindern. Dennoch kam es nach Angaben einer Polizeisprecherin zu kleineren Behinderungen. Die Aktionen erfolgten zunächst im Bereich der Stadtteile Friedrichshain, Kreuzberg und Mitte. Nach Angaben der Berliner Polizei sind wegen der Proteste rund 100 Beamte im Einsatz.