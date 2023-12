Gemeindeleben in Haan In Haan bleibt die Kirche kalt

In der Kirche St. Chrysanthus und Daria liegen ab sofort Decken aus, auch eigene Decken dürfen mitgebracht werden. In künftigen Jahren könnte es Heizkissen für die Kirchenbesucher geben. Denn: In der Kirche an der Königstraße wird es diesen Winter und wahrscheinlich auch in künftigen Jahren zur Winterzeit nicht mehr über zehn Grad Celsius warm werden. „Das ist schon die zweite Saison, in der wir die Temperatur deutlich herunterregeln“, erklärt Kirchenvorstands-Mitglied Peter Schu. In diesem Jahr geht die Temperatur sogar noch einmal deutlich weiter herunter als 2022.